سيصبح أول ولي عهد لسلطنة عمان.. من هو ذي يزن بن طارق؟

السوداني: وكالات

سيصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق أول ولي للعهد في تاريخ سلطنة عُمان بموجب تعديلات دستورية أقرها والده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الثلاثاء.

وأعلنت التعديلات الجديدة بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم في السلطنة، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، ابن عم السلطان الحالي وأحد أشهر الحكام العرب.

وعلى الرغم من عدم تسميته بمرسوم سلطاني حتى الآن، كما يقضي الدستور الجديد، إلا أن كون ذي يزن أكبر أبناء السلطان هيثم يعني أنه أصبح عملياً ولي العهد.

وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في 11 من يناير 2020 بوصية من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحسب نظام الحكم العماني السابق الذي كان يمنح السلاطين حق اختيار خلفهم في حال وافق عليه مجلس عائلي مكون من أفراد العائلة الحاكمة.

وتمنح التعديلات الدستورية التي أقرت في السلطنة حق ولاية العهد لأكبر أبناء السلطان، ومن ثم لأكبر أبنائه حتى وإن كان له أخوة، أو أكبر أبناء أكبر أخوته من بعده.

وذي يزن هو من مواليد 21 أغسطس 1990، وعين بمنصب وزير الثقافة والشباب في الحكومة التي شكلت بعد تنصيب والده سلطاناً، العام الماضي وهو أصغر وزير عمراً في الحكومة.

وهناك تشابه مثير في السيرة الوظيفية لذي يزن ووالده السلطان، إذ إن الاثنين توليا وزارة الشباب، ووزارة الثقافة والتراث، وكان لهما دور رياضي في السلطنة.

وعمل ذي يزن بن هيثم سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، ورعى كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

ولدى ذي يزن ثلاثة أشقاء هم بلعرب بن هيثم، وشقيقتان هما ثريا وأميمة وأمه هي السيدة عهد بنت عبد الله.