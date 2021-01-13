ولاية الخرطوم: الأوضاع الاقتصادية تتسبّب في زيادة ظاهرة التسول

الخرطوم: السوداني

كوّن والي الخرطوم أيمن نمر، لجنة عليا لتشخيص ومعالجة ظاهرة التسول بولايته، على أن تباشر عملها الأسبوع القادم.

وعزا المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم، أبوبكر كوكو ضحية، تزايد ظاهرة التسول بولاية الخرطوم في الفترة الأخيرة للأوضاع الاقتصادية، والمشاكل الأسرية والاجتماعية.

وأشار ضحية في حديثه لبرنامج “كالآتي” بقناة النيل الأزرق، إلى أن واحدة من المهددات الوجود الأجنبي، منوهاً إلى أن كثيراً منهم يمارسون الظاهرة في الشوارع الرئيسية والاستوبات. وذكر ضحية أن المفوضية السامية للاجئين أصدرت إحصائية بوجود 320 ألف لاجئ و100 ألف وافد بالخرطوم، مشيراً الى أن قضية التسول تحتاج الى رؤية تكاملية. وأكد ضحية أن وزارته تقدم دعماً كبيراً للقضية، إلا أن التحديات التي مرت بها البلاد في 2020م بسبب جائحة كورونا الأولى والثانية والسيول والفيضانات، كاشفاً عن معالجات للحد من هذه الظاهرة في الفترة القادمة من خلال تطبيق قانون التشرد.