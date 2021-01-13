مدير معبر أرقين: لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المعبر وما يحدث من جرائم ليس بالشكل الكبير

الخرطوم: السوداني

قال مدير معبر أرقين، محمد عبد الله، انه لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المعبر، وإنه يعمل بصورة طبيعية وبمعدلات معقولة، إلا أنه يحتاج لإعادة تأهيل، وأنهم في انتظار التمويل من وزارة المالية.

وقلل عبد الله خلال حديثه لبرنامج “كالآتي” بقناة النيل الأزرق، من الاتهامات التي وُجِّهت للمعبر، معتبراً أن غالبية المناطق الحدودية تكون بها جرائم عابرة، بجانب التهريب، قائلاً “ما يحدث من تهريب ليس بالشكل الكبير”، وطالب بإعادة النظر فى المرافق الخارجية للمعبر، خاصة وأن بها العمالة التي تعلم على التخليص الجمركي وتنزيل العفش لتحديث البيئة وهي مسؤولية المعبر ولكنها تحت اختصاص الولاية ومحلية وادي حلفا، كاشفاً عن مخاطبة الوزارة الاتحادية لتخصيص مبان أو سوق بصورة جيدة بالقرب من المعبر يمكن السيطرة الأمنية عليه.