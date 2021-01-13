عاجل… مقتل وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق و3 قيادات بجبهة التغراي على يد الجيش



السوداني: وكالات

أعلنت أديس أبابا، الأربعاء، مقتل القيادي بجبهة تحرير التغراي ووزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين في عملية عسكرية شنها الجيش الإثيوبي.

وقال الجيش الإثيوبي اليوم الأربعاء، إن شن عملية عسكرية على نهر تكزي بإقليم التغراي شمال البلاد، نتج عنها مقتل مقتل القيادي بجبهة تحرير التغراي ووزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الجيش الإثيوبي، قوله إنه تم القضاء على 4 من قيادات جبهة تحراير التغراي بعد تبادل لإطلاق النار مع الجماعة المتمردة في منطقة نهر تكزي بإقليم التغراي شمال إثيوبيا.

وأضاف الجيش الإثيوبي: “أسفرت العملية عن مقتل كل من القيادي بجبهة تحرير التغراي وزير الخارجية الأسبق، سيوم مسفن، وأسملاش ولد سلاسي، أحد قيادات التغراي وعضو برلمان سابق، والقيادي أباي سهاي، أحد المؤسسين لجبهة تحرير التغراي والذي تقلد عدة مناصب بينها مستشار رئيس الوزراء ووزير الشؤون الفيدرالية، فضلاً عن “كيروس حقوس” وهو عقيد سابق للجيش الإثيوبي انضم للجبهة.

وأشار الجيش إلى أنه “تم أسر 5 من كبار الضباط المتمردين في العملية العسكرية”.