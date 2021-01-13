بالصور.. فنانون سودانيون يشاركون في أوبريت دعماً للجيش

الخرطوم: السوداني

اكتملت الاستعدادت لمجموعة من الفنانين السودانيين المشاركين في أوبريت دعم الجيش بالحدود الشرقية للبلاد، و الذي بدأ التصوير له اليوم الأربعاء بمنطقة القيادة العامة بالخرطوم والكلية الحربية.

ويرتدي الفنانون المشاركون في أداء الأوبريت زيّ لوحدات وتشكيلات مختلفة من القوات المسلحة السودانية، من بينها المظلات والجوية والبحرية، والبرية.

و سيغادر الفنانون إلى مدينة القضارف حيث الخطوط الأمامية للجيش لدعمهم معنويا بعد الانتصارات التي حققوها في استرداد اراضي سودانية بمنطقة الفشقة.

ويشارك في الأوبريت عدد من الفنانين منهم عبدالقادر سالم، الهادي الجبل، شرحبيل أحمد، عبدالله البعيو، سيف الجامعة، عمر احساس، حنان بلوبلو، سميرة دنيا، منار صديق، و رؤى محمد نعيم سعد، وندى القلعة، وهاجر كباشي، وعدد من الأصوات الشبابية.