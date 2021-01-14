مزارعو الفشقة : الصراع الحدودي تسبب في عدم زراعة (1,5) مليون فدان

الخرطوم : رحاب فريني

أكد احد كبار المزارعين بمنطقة الفشقة الحدودية بولاية القضارف المزارع حمزة عبدالقادر عبدالمحسن عدم عبور مواطنين ومزارعين لنهر عطبرة بعد الحرب الأخيرة علي منطقة الفشقة ذلك بسبب إنعدام الأمن

أكد في حديثه لـ ( السوداني ) وجود متفلتين علي الشريط الحدودي من منطقة سفاوة الي محلية القلابات وصعوبة العبور اليها مؤكدا التحرير الجزئي لهذه المناطق

وقال حمزة ان المزارعين في إنتظار توفر الحماية لممارسة أعمالهم ، مؤكدا فقدان اكبر المساحات الزراعية وخلوها من الزراعة ، مبينا ان المساحات التي لم تزرع بمنطقة الفشقة الصغرى والكبرى ومنطقة القلابات تقدر بمليون ونصف فدان بسبب الصراع الدائر ، مشيرا إلى أن بعض المناطق التي زرعت في هذا الموسم تواجه مشكلة في العمالة وإنعدام الأمان

واكد المزارع بمنطقة الفشقة الحدودية بولاية القضارف معاوية عثمان الزين ان المناطق المزروعة بالفشقة لا توجد بها مشاكل أمنية ، وقال لـ(السوداني ) أن التخوف أكثر من الصراع الدائر بالنسبة للعمال وعدم الأمن ، مؤكدا وجود مساحات لم تزرع في الفشقة احتلها الأحباش وقاموا بزراعتها بأنفسهم ، لافتا لوجود مشكلة كبرى تواجه الحصاد في المساحات التي زرعت ، و قال نحن كمزارعين لا نريد حصادها، معربا عن أمله في رجوع تلك المساحات التي فقدها السودان لأرض الوطن.