الهلال يواصل تدريباته للتبلدي

الخرطوم : السوداني

يوالي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية في ملعبه بأم درمان استعدادا لمواجهة هلال الأبيض مطلع الاسبوع المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وتشهد تدريبات الهلال المستمرة هذه الأيام ارتفاعا في نسق التمارين البدنية والفنية التكتيكية نسبة لرغبة الجهاز الفني في تجهيز عناصر الفريق الأول بصورة مثالية ونموذجية لمرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يجدر ذكره أن الهلال سيدشن مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهات صن داونز الجنوب إفريقي خلال شهر فبراير المقبل في جوهانسبيرج.

ويخطط الصربي زوران مانولوفيتش للاستفادة من مباريات الدوري الممتاز في تجهيز الفريق بصورة أكثر نموذجية للبطولة الإفريقية بعد أن جاء الهلال في المجموعة الحديدية.