رئيس نادي الشرطة القضارف يهاجم التحكيم

صب اللواء شرطة حقوقي صابر الله جابو رئيس نادي الشرطة القضارف جام غضبه على مستوى وأداء التحكيم في مباراة الفريق ضد توتي أمس الأول برسم الجولة الثالثة والتي ذبح فيها التحكيم فريقه وواصل مسلسل استهدافه بعد أن كرر حكم المباراة ذات سيناريو حكم بورتسودان في لقاء هلال الأبيض ورفض احتساب المخالفة وطرد حارس توتي بعد انفراد مهاجم الشرطة التام وتم تعطيله من قبل الحارس مما أثار حفيظة لاعبي الفريق وآثارتهم لحالة الغبن التام والشعور الدائم بالظلم من التحكيم وأخرجهم من طورهم وأصبحوا في حالة توتر دائم وأضاف رئيس نادي الشرطة كيف يتسنى للجنة التحكيم أن تختار حكما من نفس الولاية التي يمثلها الفريق وتسند له إدارة المباراة؟ وطالب سيادته لجنة التحكيم والإتحاد بالرجوع للحالة التي تكشف مخطط الحكام لنا وهي بنفس الطريقة السابقة لمباراة هلال الأبيض. وكشف رئيس نادي الشرطة في حديثه عن عدم رضاه عن أداء الفريق ومستواه حتى الآن في روليت الدوري “بعد أن بذلنا جهدا كبيرا في التسجيلات والإعداد”. وأضاف ننتظر الجولة القادمة ولدينا عدد من القرارات الإدارية لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها في الظهور المميز. واعلن رئيس نادي الشرطة عن تقديم مذكرة إحتجاج عاجلة وتظلم للاتحاد العام من ترصد واستهداف التحكيم التي لم تكن أخطاء بل عن قصد حتى لاتؤثر على نتائج الفريق، مشيراً إلى معانات الأندية في تسيير النشاط الرياضي وحرمان الأندية من جمهورها وتأخر دعم الاتحاد وضعنا في ظروف حرجة.