حملة لسحب (مقرمشات) غذائية غير صالحة من أسواق الخرطوم

الخرطوم: السوداني

انطلقت بسوق بحري اليوم الخميس حملة الرقابة على الأطعمة غيرالمطابقة للمواصفات التي نظمتها إدارة صحة البيئة بالتنسيق مع إدارة المخالفات بمحلية بحري.

وأوضح ملاحظ الصحة عماد محمد علي أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من مقرمشات الذرة (باباي) غير صالحة للاستخدام ولا يوجد بها تاريخ صلاحية حيث تتم تعبئته بطريقة عشوائية وتعرض بطرق غير سليمة من الباعة الجائلين دون مراعاة لصلاحيتها.

من جانبها أوضحت الأستاذة غايات عثمان أن هذه الحملة جاءت إنفاذاً لتوجيهات مدير صحة البيئة بالولاية بسحب كافة مقرمشات الذرة (باباي) من السوق.

وأشارت إلى أن هذه المقرمشات يتم التلاعب والتضليل في مدة صلاحيتها وغير مسجلة ضمن قائمة المنتجات الغذائية بوزارة الصحة الاتحادية، مبينة أن هذه الحملة ستستمر لسحب كل الكميات على نطاق المحلية، وذكرت أنه تم أخذ عينة من هذه المقرمشات لإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.