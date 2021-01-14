إنهاء أزمة 12 سائقاً مصرياً بالسودان

الخرطوم: السوداني

نجحت جهود دبلوماسية، الأربعاء، في إنهاء أزمة 12 سائقاً مصرياً في الولاية الشمالية، بعد أن كان قد تم احتجازهم في مدينة دنقلا.

وأصدرت الخارجية المصرية بياناً رسمياً أعلنت فيه أن السائقين المصريين الـ12 كان قد تم احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية نتيجة وجود خلافات بين التاجر المصري، صاحب الحمولة التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر السوداني.

وأضاف البيان أن مكتب مصر في وادي حلفا أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين، والعمل على إطلاق سراحهم، كما حرص على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المواطنين حتى تمت تسوية المشكلة، وتمكنوا من مغادرة الأراضي السودانية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم في معبر اشكيت السوداني حتى غادروا إلى بلادهم عبر ميناء قسطل البري وعادوا إلى أرض الوطن بصحبة شاحناتهم أمس الأربعاء.