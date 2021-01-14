وزير الإعلام: السودان لا يعتزم القيام بأي أعمال عسكرية إلا إذا اضطر إلى ذلك

الخرطوم: السوداني

قال وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي ، بمطار الخرطوم، عقب عودتهم من زيارة إلى القاهرة، ان الوفد قدم تنويرا لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والاشقاء بمصر عن تطورات الاوضاع على الحدود السودانية الاثيوبية.

مشيرا الي ان الزيارة تمثل جزءا من برنامج متكامل لزيارات دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة لاطلاعها على حقيقة تطورات الاوضاع بالمنطقة.

وجزءا من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها الحكومة في هذا الجانب، لإطلاع زعماء هذه الدول وحكوماتها.على موقف السودان من الاوضاع على الحدود السودانية الاثيوبية التي ترتكز على عدد من الثوابت والمتمثلة في عدم وجود نزاع حدودي بين البلدين باعتبار ان وضع الحدود محسوم باتفاقيات دولية موقع عليها ومعترف بها من دولة اثيوبيا ، منها اتفاقية 1902 ، 1972 وما تلاها من محاضر اجتماعات مشتركة اقرت فيها اثيوبيا بهذه الحدود .

واوضح وزير الثقافة والاعلام ان من ضمن الثوابت عدم النقاش في مسألة وضع العلامات وترسيم الحدود على الارض باعتبارها امرا محسوما.

وجدد الأستاذ فيصل محمد صالح ، حرص السودان علي عدم اللجوء للحرب سواء مع اثيوبيا او غيرها من الدول الاخرى، مبينا ان السودان واثيوبيا من الدول المنهكة بالمشاكل الداخلية ، قائلا ” نحتاج الى معالجة قضايانا الخلافية ومشاكلنا عبر تكثيف الجهود السلمية التي ترتكز علي الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار والتفاوض.

واكد وزير الاعلام ” ان السودان لا يعتزم القيام باي اعمال عسكرية الا اذا اضطر الى ذلك ولم يعتدي على الاراضي وليس لديه اي مطامع فيها “، مشيرا الى ان اعادة انتشار القوات المسلحة والسيطرة على الاراضي السودانية على الحدود الشرقية امر طبيعي لحماية الحدود وامن المواطنين واراضيهم الزراعية.

واعلن وزير الثقافة والاعلام ، ان السودان لديه تقارير تؤكد بان حجم ونوع التسليح والتدريب للقوات المهاجمة للقوات المسلحة السودانية يبين انها ليست مليشيات مسلحة او مزارعين، مشيرا الي اكتفاء السودان برد العدوان وبقاء قواته المسلحة داخل حدوده.

ولفت الاستاذ فيصل الى ان الوفد اطلع الرئيس السيسي على جولات التفاوض الحوارية بين البلدين عبر لجنة الحدود المشتركة بين الدولتين ، معربا عن امل السودان ان تحرز هذه الجولات تقدما خلال المرحلة المقبلة.

واشار الى ان الوفد اطلع الرئيس المصري على تطورات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والبطء الذي لازمه وفقا لجداوله الزمنية، مبينا ان الوفد قدم شكره للحكومة والشعب المصري للدعم المتواصل لعملية السلام خلال المرحلة السابقة.