حمدوك يرفض استغلال الطائرة الرئاسية والاستقبال الرسمي في رحلته للإمارات

الخرطوم: السوداني

رفض رئيس الوزراء، دكتور عبد الله حمدوك، إصباغ أي طابع رسمي، على زيارته الأخيرة لدولة الإمارات التي أنهاها أمس الخميس.

ووفقاً لمصادر خاصة، تحدثت لـ(السوداني)، فإن حمدوك، رفض استخدام الطائرة الرئاسة في رحلتي الذهاب والإياب، واستغل خلال الرحلتين طائرة ركاب عادية، كما رفض إقامة أي مراسم رسمية لوداعه قبل أيام، أو مراسم استقبال بعد عودته أمس.

وكان عبد الله حمدوك، قد سافر إلى الإمارات لإجراء فحوصات طببة روتينية هناك، وقضاء بعض الشؤون الأسرية. ومن المنتظر أن يبدأ بعد عودته في إجراء مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.