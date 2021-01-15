الإعلامية ندى يونس فى حوار مع”السوداني”:- “ندى يونس: المذيعة المفتقرة للثقافة ستلعب شوط أول وتغادر

حوار :رحمة عبدالمنعم

ندى يونس إعلامية متمكنة صاحبة إطلالة رائعة وحضور أنيق، شقت طريقها بثبات، وتميزت بأسلوبها المقنع وطرحها المميز، قدمت الكثير من البرامج الناجحة، حيث كانت بداية انطلاقتها بقناة قوون ثم انتقلت بعدها لشاشة لقناة امدرمان واستقر بها المقام في قناة الخرطوم الفضائية مواصلة رحلة التألق.. (كوكتيل) جمعت الأسئلة و وطرحتها على ندى يونس.. فماذا قالت …

حديثنا عن بدايات دخولك المجال الإعلامي؟

البدايات من داخل جامعة السودان في منصة تقديم كرنفال الخريجين وبعد اشادة الزملاء والاداره تقدمت للتدريب عبر صحيفة الصحافي الدولي وسريعا اخطروني ب اعلان تلفزيون السودان عن معاينات ومنها بدات

ما هي أبرز العوائق والظروف التي واجهتك في بدايات مشوارك الإعلامي؟ وماذا تعلمت منها؟

الظروف كانت محاطة بنوع من الرهبة والمسئولية والاصرار على التحدي.. ظروف التدريب اقتلعناها بحب من ادارة قسم المذيعين ويكفي ان الراحل عز الدين خضر كان قريبا ومستمعا وموجها ..

تجربتك في الإذاعة ..هل كانت ناجحة.. وماذا أضافت لك؟*

إذاعة الخرطوم قدمت فيها باقة من برامج متنوعة مثل( النيل يبدا من هنافي ضيافتهم _دراما ١٠٧)، بالإضافة لنشرات الاخبار ..

واشادة المستمع كانت اكبر داعم

مالفرق بين العمل في التلفزيون والاذاعة.. وايهما أصعب؟

ما بين الاذاعه والتلفزيون

فرق في ادوات التواصل مع المتلقي …

الشاشة لوحتها تكتمل باوجه العرض والازياء والديكور وبقية القائمة.. اما الاذاعة فبين صوتك المصاحب بالمؤثرات الصوتية ومستمع على طرف آخر يجب ان يعيش خيال الصورة وتخيل البعد زمانيا ومكانيا ..

وكلاهما مسئولية

ماذا تقولين عن تجربتي قناة قوون وامدرمان ؟

قناة قوون تجربتي الاولى

لطرح ما تعلمته .. ولي معها عشق وحكايات .. اذكر انني احببت فيها قراءة الاخبار الرياضيه اكثر .. بجانب تعلم جوانب كثيره عن البرامج من الاعلامي حافظ سناده.

وأمدرمان المحطة المهمة حيث العمق والمحتوى والحرية والجمال والتجول في قوالب برامجية واخبارية مختلفة ..

احبها جدا

غياب طويل عن شاشة قناة الخرطوم ..ماسر هذا الابتعاد؟

غيابي عن شاشة الخرطوم في كل مرة ينتج عن ارتباطي بقناه اخرى او سفر ..

ولكنها تظل الرافد الاعلامي الذي يحتويني

هل مظهرك الخارجي هو من قادك للعمل التلفزيوني ام انك مذيعة تمتلك ادواتها؟

مظهري الخارجي عادي جدا .. واؤمن بان ادوات المذيع هي جواز السفر للمتلقي اللماح

هل الجمال شرط اساسي من شروط التقديم التلفزيوني ؟

الجمال شرط اساسي لمن اراد ان يظهر الجمال فقط من خلال الشاشة التي يديرها ..

هو شرط ولكن ليس اساسي

هناك اتهام بان المذيعات السودانيات يفتقرن للثقافة ..ماهو ردك على هذا الاتهام ؟

لا اعتقد ان الاتهام صحيح.. المشاهد ذكي والمفتقرة للثقافة ستلعب شوطا أول إن استطاعت وتغادر ..

ماذا عن مستقبل المرأة السودانية في مجال الاعلام بصفة عامة؟

مستقبل المرأة والفتيات في الاعلام مشرق .. فقط يتطلب تحديا واختلافا

بكل صراحة.. الاعلام مابعد الثورة.. هل يمضي إلى الأمام أم انه يتراجع إلى الوراء؟

الاعلام ما بعد الثورة.. رحله طويله ننتظرها معا ..

في نظرك ..ماهي مواصفات الاعلامي الناجح؟

الاعلامي الناجح

مثقف وصانع للحدث وليس ناقلا فقط، واثق و ثائر مقتحم

و لبق مهندم ومرتب في افكاره قبل ازيائه واسع الصدر، جرئ وعميق

من مثلك الاعلى في الوسط الاعلامي ؟ وعلى خطى من تسير ندى ؟

اكثر من شخصية اعلامية سودانية وعربية، مثلاً ذكاء عمر الجزلي ومخارج حروف الراحل الفاتح الصباغ وكاريزما سعد الدين حسن وعمق مفيد فوزي

و تلقائية شريف مدكور وشجاعة معتز مطر و اناقة اماني عبد الرحمن السيد واختلاف الراحلة ليلى المغربي وجرأة بسمة وهبة

و تواضع رضوى الشربيني و

تحدي منى العراقي

في مجال التقديم ..اي نوعية من البرامج تجدين فيها نفسك؟

اجد نفسي في البرامج التي لم اقدمها بعد .. دعواتك لترى النور

وماذا عن طموحاتك المستقبلية ؟

طموحاتي المستقبلية ان اجد المستقبل بخير ..

هل تطالعين الصحافة ؟ رايك في مايكتب عن المذيعات ؟

احب الصحافة واعشق اقلام بعينها .. وما يكتب عن المذيعات او المذيعين يحمل تحت حروفه اجندات مختلفه ..وكما ذكرت

المشاهد ذكي والقارئ بذات الدرجة

كتاب تعجبك كتاباتهم ؟

اقرا بحب روايات _عبد العزيز بركه ساكن _احمد مراد _انيس منصور

وفي الصحافه اقرأ للدكتور فتح العليم عبد الله ولوجدي الكردي و زينب السعيد وأمل أبوالقاسم

في الختام ..كلمة أخيرة ؟

ختاما اعد المتلقي بحلقات تلفزيونية مختلفة تبث قريبا باذن الله من جمهورية مصر العربية بجانب بعض الكتابات .