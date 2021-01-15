بدء تنفيذ الطرق الداخلية وسط نيالا

نيالا : محجوب حسون

تفقد والي جنوب دارفور موسى إسحق سير العمل فى تنفيذ الطرق الداخلية وسط مدينة نيالا بالسوق الكبير

ولفت مهدي الى ان خطة الولاية للعام 2021م تهدف تكملة كل الطرق وإنشاء طرق جديدة تشمل كل مدينة نيالا بمافيها اطراف المدينة

واشار مهدي الى ان المرحلة الاولى للخطة تنفذ الآن في قلب المدينة بطول كيلو ونصف بينما سيتم تنفيذ (5) كيلو مترات في المرحلة الثانية في كل انحاء المدينة

ولفت المدير العام لوزارة التخطيط والتنمية العمرانية بالولاية المهندس الطيب عبد الرحمن لوقوفهم على العمل في تنفيذ الطرق المؤدية الى مركز مدينة نيالا (السوق الكبير ) مبينأ ان الطول الكلي لهذه الطرق (1,5) كيلو متر تنفذ عبر شركة شريان الشمال واضاف الطرق تشمل شارع الجامع الكبير حتى مزلقان طريق البلدية ، الطريق الذى يفصل بين امانة الحكومة وإستاد نيالا الاولمبي ، شارع محطة توزيع الكهرباء حتى بداية حي الوادي شرقأ

واشار الطيب لاستمرار الشركة فى طريق الكهرباء حتى حي الوادي فضلا عن وجود مصارف ومزلقانات يتم تنفيذها لهذه الطرق واعدا بالعمل في الطرق الداخلية والتي تمتد لتشمل احياء مدينة نيالا المختلفة بجانب صيانة بعض الطرق في بداية إنفاذ الموازنة الحالية للعام 2021م