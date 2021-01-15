ارتفاع في الذهب الخام والمشغول بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

ــ كشف الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبدالمولي القدال في حديث لـ(السوداني) عن ارتفاع في اسعارالذهب الخام والمصنع وارجع ذلك لعدم وجود سيسات اقتصادية واضحة بخصوص صادرالذهب

وقال ان حصائل الذهب لاتزال متراكمة دون وجود مشتر ، لافتا الى ان هنالك ارتفاعا في البورصة العالمية والعملات الاجنبية ما انعكس على ارتفاع الذهب المشغول وبلغ سعر الجرام من (16-18) الى (18-19) الف جنيه للذهب المشغول اما الذهب الخام فارتفع من (12,5) الى (14) الف جنيه

وشدد على وضع سياسات اقتصادية واضحة للذهب وحصائل الصادر ، لافتا الى ان هنالك احجاما عن الشراء من قبل البائع والمشتري تخوفا من الخسائر فيما بلغت اونصة البورصة العالمية (1,855) أوقية بدلا عن (1,817) أوقية

وقال ان حصائل الصادر كلما تكدست دون شراء في ظل ارتفاع الدرهم الى (73,5) جنيه تراجعت قيمتها ، واوضح بانهم قاموا بتسليم مجلس الوزراء مذكرة بخصوص الحصائل ولكن دون جدوى او الرد عليهم ، وقال ان بنك السودان المركزي احجم عن بيع الحصائل.