اصحاب مطاعم بالخرطوم الخبز التجاري يكلفنا (10) آلاف جنيه يوميا وغير متوفر

الخرطوم :بشير محمدعلي

أعرب بعض اصحاب المطاعم بالخرطوم عن قلقهم من استمرار ازمة الخبز

وقال محمدالامين لـ(السوداني) ان الخبز هو الاساس العمل في الكافتيريا واننا نواجه مشاكل في الحصول على الخبز التجاري واضاف اننا في بعض الاحيان لا نجد الخبز اطلاقا

واشار الي الخبز التجاري القطعة الواحدة منه بسعر(10)جنيهات وخبز البيرقر بسعر (20) جنيها مشيرا الي ان الخبز التجاري غير متوفرايضا وقال نضطر للوقوف في الصفوف للحصول عليه

وقال في بعض الاحيان لا نجد الكمية المناسبة من الخبز ما يدفعنا الى إعداد الساندويتشات بالفطيرة وهي غير مربحة بالرغم من مشكله الغاز

وقال نحن شغالين بالفحم وهو ايضا غالي الثمن حيث يبلغ سعر الجوال(3700)جنيه، مشيرا الي ان سعر ساندويتش الطعمية (60) جنيها

وقال احد اصحاب المطاعم بالسوق العربي لـ(السوداني)عبدالله اننا نشتري الخبز التجاري بسعر (10)جنيهات للقطعة وفي بعض الاحيان بـ(15)جنيها لان المدعوم مخصص للمواطنين.

وقال ان الاستهلاك اليومي حوالي 1000 قطعة بسعر (10)آلاف في اليوم الواحد وهي مناسبة للطلبات والسندوتشات

وفي بعض الايام لا نجد الخبز التجاري فنضطر الي اغلاق المطعم لانه لايمكن ان نشتغل بالفطيرة بسبب ارتفاع أسعار دقيق الفطيرة وندرة الغاز

واشار الى ان الايام المقبلة ستكون صعبة بالنسبة لنا بسبب صعوبة الحصول على الخبز حسب تصريحات بعض اصحاب المخابز وسنضطر الى الاغلاق وهذه خسارة ثانية بالنسبة لنا اصحاب العمل اليومي والعمال (رزق اليوم باليوم) ،

وقال صاحب مطعم صديق النور ان غالب المطاعم ستتجه للعمل بالوجبات البلدية (الكسرة والقراصة والعصيدة ) بسبب ازمة الخبز حتى لا نتوقف عن العمل بالرغم من اقبال المواطنين علي الخبز اكثر

وطالب الحكومة بحل مشاكل الخبز حتى لا توقف أرزاق المطاعم والذين يضطرون للوقوف في صفوف الخبز التجاري لساعات طويلة لتوفير الوجبات للمواطنين.