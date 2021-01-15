اصحاب الملاحم يشكون تضررهم من قطوعات الكهرباء

الخرطوم : عبير جعفر

شكا عدد من تجار اللحوم الحمراء و المصنعة والبيضاء من استمرار القطوعات في الامداد الكهربائي لساعات عدة خلال اليوم ما تسبب في تراجع كمية العرض وضعف القوى الشرائية.

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم “2” ابكر حمزة ان هنالك زيادة في أسعار اللحوم المذكورة وتراجع كميات العرض بالاسواق لتاثرهم بنسبة 100% من قطوعات الكهرباء خلال ساعات اليوم ما أدى لارتفاع أسعار اللحوم المصنعة ، مبينا ان سعر كيلو الضان بلغ (1000) جنيه و العجالي( 900) جنيه

واوضح اتجاه غالب اصحاب الملاحم لتقليل كمية العرض تخوفا من التلف والخسائر.

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم إن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم المصنعة حيث يبلغ كيلو السجك والبيرقر (1٫200) جنيه أما الكبدة واللحم المفرومة (1000) جنيه لكل، مضيفا أثرت قطوعات الكهرباء لفترة زمنيه اطول على القوى الشرائية وادت لحدوث خسائر تصل الى (25%) للتجار

واشار صاحب ملحمة ببحري أحمد علي لتراجع كميات اللحوم من (300-250) الى (70-80) كيلو في اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، مبينا إن سعر كيلو الفراخ(500) جنيه أما السمك (800-900) جنيه فيما بلغ سعر السجوك (1,100) جنيه للكيلو

وطالب جهات الاختصاص بخفض ساعات قطوعات التيار الكهربائي خلال اليوم وقال إن هنالك تكاليف كبيرة في ايجار المحال التجارية وزيادة تعرفة الكهرباء