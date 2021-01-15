استمرار توقف المخابز بالعاصمة لانعدام الغاز وضعف حصص الدقيق والتسعيرة

الخرطوم : عبير جعفر

أكد عدد من اصحاب المخابز بولاية الخرطوم استمرار توقف المخابز بسبب تراجع الحصص وانعدام الغاز وارتفاع مدخلات الانتاج اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي .

وقال صاحب مخبز بالجريف غرب علاء الدين الفاضل في حديثه ل( السوداني) عن استمرار توقف المخابز بالمنطقة، ان المخابز التي تعمل حاليا 3 مخابز من جملة 33 مخبزا نتيجة لانعدام الغاز واستمرار شح الدقيق وقال بعض اصحاب المخابز بالخرطوم وبحري وامدرمان إن شح الدقيق واستمرار الصفوف نتيجة توقف بعض المخابز عن العمل نتيجة لارتفاع تكلفة الانتاج وتراجع حصص الدقيق .

قال صاحب مخبز بامدرمان السر علي في حديثة ل( السوداني ) إن أزمة الخبز لاتزال تراوح مكانها بسبب عدم وفرة الدقيق وهنالك خسائر كبيرة بسبب ارتفاع التكلفة في صناعة الخبز ٫ مشيرا الى ان المخابز تعمل حسب وجود كمية الدقيق ووفرة الغاز ٫ لافتا الى ان معظم المخابز تعمل مرتين في الاسبوع نتيجةللاسباب المعلومة .

اضاف صاحب مخبز بالخرطوم مامون عثمان ان هنالك ارتفاعا كبيرا في كرتونة الخميرة اكثر من(7٫5) الف جنيه اضافة الى استمرارضعف حصص الدقيق ، مشيرا الى ان بيئة العمل صارت غير مقبوله لكثير من العمال والخبازين لنقص وارتفاع تكلفة مواد صناعة الخبز ٫ مبينا ان سعر جركانة الزيت ( 8٫300) جنيه .

اشار صاحب مخبز بشرق النيل آدم الدومة مالم يتم توفير الدقيق لن يتوفر الخبز كما كان في السابق ، مشيرا الى استمرار اغلاق المخابز كلما نفذت كميات الدقيق أو الغاز ٫ مضيفا انه متوقف ليومين من العمل ، مشيرا الى ان كمية الدقيق الموزعة للمخابز لا تغطي الاستهلاك لذلك نعمل يومين في الاسبوع معظم المخابز مغلق بسبب عدم الوفرة وعجز الدولة لتوفير القمح ٫ مبينا ارتفاع تكلفة صناعة الخبز وسعر كرتونة الخميرة (7) الاف جنيه وجركانة الزيت( 8٫200) جنيه .