الخرطوم : عبير جعفر

طرات زيادات جديدة على أسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق بزيادة (15-20%) وابرزها السكر الالبان الزيوت ، وعزا التجار ذلك لارتفاع سعر الصرف .

أكد تاجر سلع بالخرطوم يوسف الصديق طلب في حديثه ل( السوداني ) ارتفاع أسعار الالبان والزيوت والمعلبات وتراجع طفيف في السكر ، مبينا ان سعر علبه المربى الكبيرة من (300) الى (350) جنيه اما سعر كرتونة اللبن عبوة (1) كيلو من (6٫800) جنيه الى (7٫200) جنيه أما سعر الزيت عبوة (1) لتر من (1٫600) الى (1٫700) جنيه .

قال تاجر سلع ببحري فضل عثمان إن نسبة زيادة السلع منذ بداية السنة بلغت (20%) على السلع المستوردة والمحلية ، مبينا سعر اللبن عبوة (2) كيلو وربع (3٫5) جنيه بدلا عن(3) الاف جنيه وبلغ سعر السكر زنه (10) كيلو (1٫700) جنيه بدلا عن(1،600) جنيه أما زنه (50) كيلو بسعر (8٫250) جنيه بدلا عن(8٫700) جنيه فيما استقر سعر شاي الغزالتين عبوة(450) جراما (300) جنيه ، وقال ان ارتفاع الدولار انعكس سلبا على زيادة الاسعار واحجام ملحوظ على الشراء .

اشار تاجر سكر جملة بسوق أمدرمان الى ارتفاع اسعار السكر بسبب الزيادة العالمية وسعر الصرف ، مبينا سعر الجوال عبوة(50) كيلو بسعر (8٫200) جنيه واصفا الحركة التجارية بالضعيفة رغم وفرة السلعة ، وقال ان سعر الشركات (8٫350) جنيه ، مشيرا الى تآثر سلعه السكر بارتفاع الدولار .