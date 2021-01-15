ملوحة ولا زقني

بين وجبتين… الزقني الإثيوبي اوالحبشي وجبة شعبية مكوناتها كسرة ودمعة تتخللها بهارات وبعض الفواصل في مشهد جميل كما جمال سد النهضة ووجبة الملوحة ومكوناتها من السمك المحفوظ وبعض البهارات وسط القراصة وفواصل خارج الصينية في مشهد جميل كما جمال سد مروي تنقصه بعض المخرجات . وسد (الحنك)واقف مبسوط بينهما ويرقص عشره بلدي.. ياااا بلدي



إيضاح ١

منذ سنين عديدة وأهل القضارف وما جاورها على الحدود يصرخون ويستغيثون حكوماتهم المتتالية ارضنا تغتصب..ضاعت زراعتنا… ارضنا يستفيد منها الغرباء من قبل عصابات الشفتة َومن يساعدهم في ذلك اللا وطنيين من أجل حفنة دولارات.نتج عن هذا الغفلان والسكوت احتلال ارض الفشقة وغيرها ( شارع الركشات بالصحافة الفشقة فرع الخرطوم)..لكن الموضوع عندما يصل

(اللحم الحي) ونفقد اخواننا شهداء نسأل الله أن يرحمهم يبقى الكلام للخلف دور وارمي قدام وياتي دور حماة الوطن الجيش العظيم

(وهذا الوقت الذي كنا نحتاجه لدمج جميع الحركات المسلحة تحت لواء واحد لواء الوطنية) وما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

لايفهم بأن السودان يريد أن يخوض حربا مع الجاره إثيوبيا او مع أي دوله اخرى (حلايب وشلاتين سودانية)السودان الفيهو مكفيهو ولكن لا يستغل البعض موقفه الضعيف (ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي اثوابه أسد هصور )

(مدماكين ) إثيوبيا دولة مغلقة من كل الجوانب لكنها عبرت وانتصرت حتى سد النهضه باقي ليهو

وينتهي ولا مفر من الاعتراف به وعلى القائمين والماساكين ملف المفاوضات النظر في المنفعة وليس المناقرة يعني بالواضح حتمدونا بكم كيلو واط من الكهرباء الطالعة من السد عشان تأني ما يكون في برمجة قطوعات) مع استفادتهم من موانئنا البحرية تبادل منافع

ما يصرح به بعض المسؤولين الاثيوبيين بالتصعيد أو بأن تحل بشكل ودي وتفاهم اقول دعوها للشعوب وليس لحكومات المصالح التي تبيع بأرخص الأثمان اراضيها وخير مثال لأهلنا فى دولة جنوب السودان رغم الانفصال يعيشون في تناغم مع أهلهم في الشمال وحدود مفتوحة مع حنين الوطن الأم .

إيضاح ٢

هل يلجأ السودان لعمل جدار اسمنتي حول حدوده وهو مستحيل ام يعطي اهتماماً لمدن الحدود المهمشة وتنميتها و نقل جميع وحدات الجيش بها حيث أصبح السودان معبرا لكل من ( هب ودب)في خطة مدروسة لنيل الرقم الوطني ومن ثم الجواز ومن ثم

بطاقة اللجوء من ثم (السمبك) ومن ثم صورة في الفيس اهداء للشباب في كافيه اومطعم زقني في الديم ومن خلفه برج باريس

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إيضاح ٣

بدأت أشعر أن هنالك روحا وطنيه تتوغل داخل السودانيين وحبهم للوطن رغم الضغوطات ووصية جدودنا زمان لامست وجدانهم رغم اختلافاتهم نريدها كذلك وخير ما فعل أهل الفن في رفع الروح المعنوية لابطالنا في الحدود لأنهم يحتاجونه لا يحتاجون المال.

قيد رقم (١) في دفتر رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة الموقر .. افتحوا شوارع القيادة واغلقوا الحدود يستقبلونكم بالورود .

قيد رقم (٢) في دفتر من يهمه الأمر ترسيم الحدود مع كل الدول أصبح مطلبا وطنيا

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رصيد ارباح منقوووول

ولايخدعنك شكل الرجل

وإن كان يبدو بأحلى الحلل

فرب دواء شديد المرار

ورب سموم بطعم العسل

وفتك الذئاب يكون عظيما

اذا ما تختفت بجلد الحمل