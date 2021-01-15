تقاسيم.. تقاسيم.. تقاسيم

** عجبت لقرار لجنة الاستئنافات باتحاد الكرة، لإقرارها بأنها ليست الجهة المختصة، ولو كان هذا قرارها قبل شهور وأسابيع حين تسلمت طعنا من نادي المريخ، لكان ذلك مقبولا ولكنها نظرت الطعن، وقبلته شكلا، وأجلت ثم أجلت ثم أجلت لتكتشف انه ليس من اختصاصها، أمر غير مقبول من لجنة يقف على رأسها رجلا العدالة والتقوى، الدكتور عبد العزيز سيد أحمد ومولانا محمد الحسن الرضي.

**قرارات اللجنة واتحاد شداد، وهم يحرمون شباب اللاعبين من مشاركة ناديهم لأسابيع وشهور، يقدح في النظرة التربوية للاتحاد، لأنه نفس الاتحاد الذي نشر عن رئيسه انه اقسم الا يشارك نجم السودان والمريخ الأوحد بكري المدينة مع منتخب الوطن، في حياته، ولم ينشر نفيا لهذا الأمر الجلل.

** اتصل بي هاتفيا لأول مرة الفنان صديق متولي، معلقا على ما كتبته الأسبوع الماضي حول أدائه اغنية (يا قائد الأسطول)، بصورة طيبة لكنه اتخذ أوضاعا مختلفة، أحدها مستلقيا على النجيلة وذكرت أن هذا يخصم منه، يبدو أنه غضب لأن أحدا نقل له شيئا آخر، افهمته أن كل ما كتبته لا يزيد من ثماني كلمات، أظهر رضا، وليته يواصل في أداء الأغنيات الخالدة، وبإخراج جميل لأن هذا هو التطور الحقيقي المطلوب للمنافسة.

** السودان وتاريخه الرياضي، والعمل الإداري والمصرفي في بلادنا، مقبل على مشروع توثيقي كبير للراحل رئيس الرؤساء السيد مهدي الفكي الذي شرفه الله بأن يدفن في البقيع مع الصحابة وأمهات المؤمنين، كما تشرفت به المصارف، وعلاقات السودان مع البنك الدولي وصندوق النقد ورئاسة نادي المريخ وحياة اجتماعية واسعة، هذا التوثيق ستضطلع به جهات داخلية وخارجية قد يرى النور في ذكراه الرابعة عشرة في ٢٠٢١/٧/١٥م إن شاء الله.

** جيشنا الباسل كالعهد به، شمر ساعد الجد، وحرر الأراضي المغتصبة في حدودنا الشرقية وحرسها، وانتفض الشعب مساندا بكل فئاته، وزار القائد العام وهيئة القيادة الخطوط الأمامية، ولكن لا يزال بعضنا يسأل عن ملكية شركات الجيش، ويجري التحقيقات المؤجلة منذ سنة ونصف، الآن مع القيادة العسكرية، حول جريمة فض الاعتصام وليت رئيس الوزراء يفكر أو يحدد موعدا لزيارة القوات.

** العاملون والمتعاملون مع صناعة الأسمنت، تحدثوا في مؤتمر صحفي خارج سونا، عن أزمة متوقعة، وكشفوا عن كثير، وقفت على معلومة بأن مصر أنشأت مصنعا للأسمنت في قنا بالصعيد من أجل تصدير إنتاجه للسودان، وان الأسمنت المصري أقل جودة من السوداني، ولا يصلح الا للبياض والأعمال الخفيفة، اما اسمنت قواعد التسليح، فليس لها إلا انتاجنا، ولم استخدم في إنشاء داري القديمة والجديدة الا باسمنت عطبرة لجودته، ولانه من أوائل المصانع في أفريقيا والمنطقة العربية.

** تأسست شركة أسمنت بورتلاند عطبرة عام ١٩٢٥م وكان هذا اسمها المتداول في الداخل الخارج، ثم صارت شركة اسمنت عطبرة، وبعد مايو والمصادرة عام ١٩٧٠م سموها (ماسبيو) إشارة للحرفين الأولين من ثورات مايو سبتمبر يوليو، رحمهم الله ورحم نميري وعبد الناصر والقذافي ورحم سياسات المصادرة الغبية.

** اهني الزميلة الأستاذة لينا يعقوب، لاختيارها مديرة لمكتب قناتي العربية والحدث بالخرطوم، وذلك لنجاحها واسلوبها الاحترافي في الكتابة، ونتجاور معا في الصفحة الأخيرة بهذه الصحيفة، والاحظ غيابها مؤخرا، اتمنى ألا يكون المانع التكليف الأخير، واعلم صعوبة مراسلة الكيانات الإعلامية الكبيرة، من واقع خبرتي لثلاث وخمسين عاما مراسلا ومديرا لمكاتب ال BBC وصحيفتي الشرق الأوسط والحياة اللندنيتين.

** َمرت كما تمر غيرها، ذكرى رحيل شريف هذه الأمة حسين الهندي والكل مشغول بالمحاصصات والتوزير، حتى كمية الأحزاب السبعة، التي تحمل اسم (الاتحادي)، ولولا الشريف لضاع هذا الاسم بعد رحيل الزعيمين الكبيرين مولانا السيد علي الميرغني عام ١٩٦٧م، وإسماعيل الأزهري عام ١٩٦٩م، فقد عاش له ومات بسببه الشريف، وجد الحزب نفسه بعد انتفاضة ١٩٨٥م، بدون كل أعضاء مكتبه السياسي بسبب الوفاة، وكان آخرهم المرحوم عبد الماجد ابوحسبو الذي توفي صبيحة يوم الثورة ٦ أبريل.

** بدلا من تخصيص عمود (اهلا ومهلا أيها ألموت الحلقة ١٥) نترحم على من فقدناهم هذا الأسبوع وأبرزهم الزميل الاكثرنا طيبة الفني الإذاعي جون ورقة، وكنا نعتبره علامة بارزة للإخوة بين الشمال والجنوب، مات مولانا النائب العام الأسبق زكي عبد الرحمن، ومات الاقتصادي الكبير ابن المغاوير التيجاني سعيد داوود، ومات ابن عطبرة الشاب عاطف خضر عمسيب، ومات الدكتور عبد الحميد السيسي رحمهم الله جميعا ورحمنا. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ