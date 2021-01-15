ضمن مباريات الدوري الهلال ينازل هلال التبلدي في مواجهة ساخنة بالبطولة المحلية

الخرطوم : السوداني

تتواصل اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بمواجهة مهمة ستجمع الهلال المنتشي بفوزه على الامل عطبرة في الجولة الماضية بهلال الابيض الذي يعيش اسوأ فترته ويتذيل المنافسة بنقطة واحدة فقط. الهلال اكمل تدريباته التحضيرية لمباراة اليوم باداء المران الختامي في ملعبه بامدرمان، ويعيش الفريق فترة تصحيح في مساره بعد أن وصل للنقطة الخامسة، وينتظر ان يدفع زوران بتشكيلة هجومية لتحقيق نتيجة ايجابية خلال مباراة اليوم. بينما يتطلع هلال الابيض للعودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة نتائج سلبية وللفريق في رصيده نقطة واحدة بعد التعادل امام الشرطة وتعرض لخسارتين امام الخرطوم والاهلي، واختتم التبلدي تحضيراته عصر الخميس حيث ادى مرانا بملعب جامعة السودان بإشراف المدير الفني صلاح احمد آدم الذي تعاقد معه مجلس الادارة بالاضافة للمعد البدني مصطفى كرم الله ومدرب الحراس الجديد عبد الحفيظ الذي اخضع الحراس يونس الطيب وعوض كافي وعمار صالح ومحمد المصطفى لتدريبات منوعة ونفذ الفريق تدريبات لياقة بدنية ووضع الجنرال اللمسات الختامية للقاء بجمل تكتيكية مختلفة ، ويغيب عن هلال الابيض في مباراة الهلال يوسف ابوستة وانور السادات للاصابة ويستعيد هلال الابيض خدمات الظهير الايمن محمد الرشيد حمدون والحارس عمار صالح.