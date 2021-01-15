بعد طلب الهلال اتحاد الكرة يخاطب “كاف” بشأن زيادة الكشوفات

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم منشوراً ملحقاً من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF) حول زيادة عدد اللاعبين في كشوفات الاندية، ومن بين التفاصيل التي ذكرها المنشور ألا يزيد عدد اللاعبين المضافين عن سبعة لاعبين، وبالمقابل أرسل الاتحاد السوداني خطاباً إلى CAF طلب من خلاله إعتماد زيادة اللاعبين في كشوفات الاندية إلى أكثر من 30 لاعباً، وأرفق بعض الاستفسارات القانونية الخاصة بالطلب المستند على تعميم سابق من CAF. وفي سياق متصل أفاد الدكتور حسن أبوجبل الامين العام للاتحاد، أنهم يتوقعون وصول ردCAF خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن نادي الهلال دفع بطلب لزيادة الكشوفات إلى أكثر من ٣٠ لاعباً وذلك بغية إجراء صفقات لتدعيم صفوف الأزرق قبل انطلاقة دور المجموعات في البطولة الأفريقية.