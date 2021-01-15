الاتحاد يوجه الدعوة لحضور تنوير بشأن سد النهضة

تلقى رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد خطاباً من رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري والموارد المائية طالبا دعوة ممثلين لعضوية الاتحاد إلى إجتماع تنويري حول قضية سد النهضة بغرض أن يُكون للجميع وجهة نظر موحدة تمثل كافة أهل السودان باعتبارهم أصحاب حق، ؤبما يحفظ حقوقهم وانطلاقاً من أهمية القطاع الرياضي. ووجه الدكتور حسن أبوجبل الامين العام للاتحاد، الدعوة الى كافة اعضاء مجلس الادارة في العاصمة الخرطوم، واندية الدوري الممتاز واللجان العدلية والدائمة والعاملين بالاتحاد،والاتحادات المحلية بالخرطوم وما جاورها، والاعلام الرياضي مع مراعاة الاحترازات الصحية، وسيعقد التنوير بمقر الاتحاد في الخرطوم2 ، يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري.