إعلان بالحضور لوكيل النيابة أحمد الحلا المتحري في قضية انقلاب 30 يونيو أمام المحكمة

الخرطوم: السوداني

أعلن قاضي المحكمة الخاصة التي تنظر في قضية انقلاب 30 يونيو 1989م، احمد علي أحمد علي، المتحري أحمد النور الحلا وكيل نيابة الخرطوم شمال بالحضور أمامه يوم 19 يناير الحالى.

وبحسب إعلان التكليف، وجّه القاضي بحضور وكيل النيابة في البلاغ الذي يواجه فيه المخلوع البشير و27 آخرين من المدنيين والعسكريين، تهمة تقويض النظام الدستوري على السلطة في 30 يونيو 1989م.

وجاء التكليف للمتحري بأنه مكلف بإعلان وكيل النيابة أمام القاضي في يوم 19 يناير الحالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

وتسلّم وكيل النيابة أحمد الحلا، إعلان تكليفه بالحضور ووقّع على استلامه.

وكانت هيئة الاتهام، دفعت بطلب إلى قاضي المحكمة السابق، عصام الدين محمد إبراهيم باستبعاد المتحري الحلا وفقاً لتوجيهات النائب العام، بجانب أنه يواجه قرارات إدارية، وتكليف العقيد محمد جمال بتلاوة التحري أمام المحكمة.

والجدير بالذكر أن وكيل النيابة احمد الحلا، الذي يرأس نادي أعضاء النيابة العامة هو الذي قام بتقييد إجراءات البلاغ، وأشرف على التحري بعد تقديم العريضة أمامه من قِبل الراحل علي محمود حسنين المحامي والأستاذ محمد الحافظ محمود، وواصل ذلك حتى بعد تكليف النائب العام له بمقررية لجنة التحري والتحقيق.