مُحادثات بين إسرائيل والسودان ودول عربية لبحث التعاون الاقتصادي

السوداني: وكالات

قالت إسرائيل بالعربية، إن وزراء الطاقة من إسرائيل ومصر والإمارات والمغرب والسودان والبحرين أجروا، اتصالاً مرئياً حول التعاون في شؤون النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير.

وبحث الوزراء بحسب إسرائيل بالعربية اليوم الجمعة، كيفية تمكين العلاقات الدبلوماسية بين دولهم، احداث ثورة في الأمن القومي والرخاء الاقتصادي، على أن تضيف لاتفاقات السلام، وأن تكون الوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة وإقامة البنية التحتية والتكنولوجيا.

وتوصلت إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.