وفد طبي سعودي يصل الخرطوم لمساعدة 16500 شخص للحماية من العمى

الخرطوم: السوداني

وصل البلاد اليوم وفد مقدمة أطباء العيون السعوديين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على رأسهم د. جود عبد الرحمن السحيباني، ود. ابراهيم خالد الدوسري، ود. حميد أحمد المالكي، ود. زياد عبد الله الخميس، ود. عبد العزيز خلاف الشمري.

وكان في استقبالهم اللواء طبيب خالد هاشم، ود. العاص احمد كامل، المدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية الخيرية.

وعبر د. خالد هاشم، عن تقدير السودان حكومةً وشعباً للدعم الذي قدمته دولة السعودية الشقيقة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد متانة وأزلية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه، كشف د. إبراهيم خالد الدوسري، أن الحملة تستهدف أكثر من ١٦٥٠٠ مستفيد، يقوم خلالها الفريق الطبي التطوعي بالكشف على ١٥٠٠٠ حالة وإجراء عمليات جراحية لـ ١٢٠٠ مريض مع توزيع ٣٠٠٠ نظارة طبية وأدوية للمرضى والحالات التي لا تستدعي تدخلاً جراحياً.

وكشف المدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية، الخير د. العاص أحمد كامل، أن الحملة تبدأ في الفترة من ١٥-٢٢ يناير الجاري بمحليات الخرطوم وأم درمان، والكلاكلة بمحلية جبل أولياء. وقال إن الحملة ستهدف الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.