الفكي: “نستطيع أن نخوض حرباً لكن الأولوية للحل السياسي

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الخرطوم: السوداني

أكد المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، أن

الفشقة سودانية، وأن مناهج إثيوبيا تؤكد سودانيتها، مطالباً إثيوبيا بضبط خطابها الإعلامي.

وذكر الفكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه لا تزال هناك نقطتان لم ينسحب منهما الجيش الإثيوبي، طالبهم بالانسحاب، ومضى قائلاً: “لنا قدرة دخولها حرباً هذه الليلة لكننا نرغب في ذلك سلماً”، وتابع: “نستطيع أن نخوض حرباً، لكن الأولوية للحل السياسي وقرار الانفتاح شرقاً تم بموافقة مجلس الأمن والدفاع بكامل عضويته”.

وفي السياق، قال الفكي: “قصة أننا مدفوعون من دولة أخرى، لا نقوم بالحرب وكالة عن أحد وهذه أكاذيب محضة، لا يحتاج لأن يُذكِّرنا أحد بسيادة السودان، ونحن مع استرداد كافة أراضينا جنوباً وشمالاً وهذه أحد مطالب الثورة الأساسية”.