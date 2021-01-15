سلفا كير يؤكد رغبته للتوسط بين السودان وإثيوبيا

الخرطوم: السوداني

نقل مبعوث من رئيس جنوب السودان، دينق ألور، رسالة شفاهية من الرئيس سلفا كير، لرئيس الوزراء، تناولت رغبة دولة جنوب السودان للتوسط في الأحداث الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الجمعة، دينق ألور، مبعوث الفريق أول سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.

ورحب حمدوك بالمبادرة، وقال إنها بمثابة تأكيد لمبدأ الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية.

في وقتٍ، عبر فيه عن شكره وتقديره لدولة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفا كير لجهوده ومساعيه الحميدة لضمان الاستقرار في المنطقة.