وزير الطاقة يشارك في اجتماع بحضور وزير الطاقة الإسرائيلي

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الطاقة والتعدين المكلف مهندس خيري عبد الرحمن، عن مشاركته اجتماعاً اسفيرياً عبر تقنية البرامج المرئية، حضره وزير الطاقة الإسرائيلي، دعت إليه وزارة الطاقة الأمريكية.

وقال خيري في تعميم صحفي مذيل بتوقيعه، إن مُشاركته تأتي كامتداد لحوار تم بينه ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، الذي بدوره كان قد أعادهم للحوار المشترك معنا عند زيارتي للإمارات في الصيف الماضي حول المطلوبات العاجلة للطاقة في السودان، وأوضح أن الاجتماع أقيم مساء الأمس (الخميس)، وضم وزراء الطاقة المصري والبحريني والمغربي بالإضافة الى وزير الطاقة الأمريكي ووزير الطاقة الإماراتي، اللذين قادا المبادرة لهذا الاجتماع وأطلقا عليها “المبادرة الإبراهيمية للطاقة في الإقليم الاقتصادي المعروف بـ” MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. واضاف خيري: “ملاحظة ثانوية: قطع الانترنت من طرفنا مع بداية كلمة الوزير الاسرائيلي، وكنا مضطرين ان نستخدم تقنية خاصة لنتمكن من الدخول في الاجتماع الافتراضي بالنظام الأمريكي”.