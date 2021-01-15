Bank of Khartoum Visa Card

أخبار سوق عكاظ

إطلاق سراح إبراهيم محمود

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أفرجت السلطات الحكومية، القيادي بالنظام السابق المهندس إبراهيم محمود حامد مساء اليوم الجمعة.
وقال مصدر من أسرته لـ(السوداني)، إن النيابة أخلت سبيل محمود بعد اعتقال دام خمسة أشهر
واُعتقل إبراهيم محمود في أغسطس من العام الماضي.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.