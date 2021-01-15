إطلاق سراح إبراهيم محمود

الخرطوم: السوداني

أفرجت السلطات الحكومية، القيادي بالنظام السابق المهندس إبراهيم محمود حامد مساء اليوم الجمعة.

وقال مصدر من أسرته لـ(السوداني)، إن النيابة أخلت سبيل محمود بعد اعتقال دام خمسة أشهر

واُعتقل إبراهيم محمود في أغسطس من العام الماضي.