الخارجية تنفي حديث ملفق للوزير حول الأوضاع في المنطقة الشرقية

الخرطوم: السوداني

نفت وزارة الخارجية حديث ملغوم وملفق نشر في بعض المجموعات في وسائل التواصل الإجتماعي عن تصريحات نسبت للسيد الوزير المكلف عمر قمر الدين حول الأوضاع في المنطقة الشرقية وامكانيات ومقدرات الجيش السوداني.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، إن الحديث عار عن الصحة تماماً ويهدف لزرع الفتنة والبلبلة وشق الصف الوطني المساند للقوات المسلحة وجهودها المقدرة في حماية الوطن والذود عن حدوده والدفاع عن مقدراته وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

و تورد (السوداني) فيما يلي نص البيان :

وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي بيان نشر في بعض المجموعات في وسائط التواصل الاجتماعي حديث ملغوم وملفق عن تصريحات نسبت للسيد الوزير المكلف عمر قمر الدين حول الأوضاع في المنطقة الشرقية وامكانيات ومقدرات الجيش السوداني.

وهو حديث عار عن الصحة تماماً ويهدف لزرع الفتنة والبلبلة وشق الصف الوطني المساند للقوات المسلحة وجهودها المقدرة في حماية الوطن والذود عن حدوده والدفاع عن مقدراته وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

صدر في الرابع عشر من يناير ٢٠٢١