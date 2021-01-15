السياحة بالشمالية تكشف عن حقيقة العثور على مغارة أثرية

دنقلا: السوداني

نفت الأمين العام للمجلس الاعلي للسياحة وتنسيق شؤون المغترببن والمعابر بالولاية الشمالية الدكتورة عفراء عثمان عبد الله، العثور على مغارة اثرية بمحلية مروي بالولاية الشمالية كما اشيع عنها عبر فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الموقع غير اثري ولا يمثل مقابر اثرية كما هو متداول انما هو منجم للحجر الجيري .

وكشفت عن وجود هذه الحفريات في الكيلو (8) شارع كريمة ناوا في منطقة مروي شرق، مشيرة الى انه بالرغم من خطورتها الا انها تمثل مصدرا لكسب العيش للعديد من مواطني المنطقة باستخراج الجير البلدي وبيعه في الاسواق المحلية، وأنه في العام 2012م انهارت علي احد المواطنين وتوفي من جرائها.

واشارت “عفراء” الى انه بعد ذلك قامت إحدى الشركات بايقاف الحفر عن طريق الاعمدة لمنع الانهيارات وقامت بكشف السطح وبدأت في الانتاج عن طريق الشراكة، وبعد أن ُاستهلكت المنطقة المكشوفة، عاد العمال للحفر عن طريق الاعمدة مرة اخرى حتى لا تحدث سقوط الاسقف او انهيار الحفر وأصبحت الاعمدة تأخذ شكل المغارات كما تظهر بالفيديو المتداول .