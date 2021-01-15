بالصور.. بريد السودان يدشن طوابع بريدية تخليداً لرموز ثورة ديسمبر

الخرطوم: السوداني

دشن بريد السودان (سودابوست) تسعة طوابع تذكارية تخليداً ووفاءً لرموز ثورة ديسمبر وذلك في إطار احتفالات بريد السودان باعياد الاستقلال المجيدة وبالذكري الثانية لثورة ديسمبر الخالدة.

وشهدت احتفالية التدشين التي اقيمت مساء أمس الخميس بفندق كورال بالخرطوم تشريف وحضور السيد محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي والاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية والبروفيسور انتصار الزين وزيرة التعليم العالي والاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين والسيد عبد اللطيف صالح مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والاستاذة رشا شفيق مدير بريد السودان وممثلو الصندوق الوطني للمعاشات والتامينات الاجتماعية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد وشركة مطار الخرطوم الدولي.

كما شهد الحفل حضور ممثلي منظمة اسر شهداء ديسمبر المجيدة والمفقودين وجرحي ومصابي الثورة وممثلو الجمعية السودانية لهواة الطوابع.

وتنوعت مواضيع الطوابع التي تم تدشينها بين طوابع تخلد الشهداء واخري للمفقودين والجرحي وللكنداكات وقطار عطبرة وشعارات الثورة المجيده، وتخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن طوابع الثورة.

وسيتم طرح المجموعة الكاملة للطوابع للبيع للجمهور وهواة الطوابع بداية من الاسبوع القادم في رئاسة بريد السودان بالخرطوم.