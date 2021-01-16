افتتاح مركز غسيل وجراحة الكلى بالفاو

الخرطوم : السوداني

افتتح والي ولاية القضارف د.سليمان علي مركز غسيل وجراحة الكلى بمستشفى الفاو التعليمي .

وقالت المدير الطبي للمركز د.رباب عوض علي، إن المركز الجديد سيسهم في تخفيف المعاناة لمرضى الكلى الذين كانوا يتلقون العلاج خارج الفاو .

واكدت في تصريحات صحفية أن المركز يعمل حالياً بعدد 6 ماكينات خاصة بغسيل الكلى ويقدم خدماته حالياً لاكثر من 70 مريضاً بثلاث ولايات .

ودعت د.رباب حكومة الولاية للاسراع في تكملة النواقص بالمركز وتوفير الماكينات المطلوبة ليعمل بالطاقة القصوى .

من جانبه ثمن والي ولاية القضارف الجهود التي بذلت من اجل انشاء المركز خاصة الجهد الشعبي، مؤكدا دعمه للمركز.