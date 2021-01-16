حميدتي ووزير الخارجية ومدير المخابرات إلى تشاد

الخرطوم: السوداني

غادر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الى جمهورية تشاد في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

وتأتي الزيارة لبحث مسار العلاقات الثنائية، الى جانب القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

يرافقه خلالها وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، الأمين العام للمجلس السيادي والسفير التشادي بالخرطوم عبد الكريم كبيرو وعدد من المسؤولين بالدولة.