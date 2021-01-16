ترمب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق الأمريكي

واشنطن: وكالات

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب أمس الجمعة، ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق لـ”تأثيره الإيجابي” على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيراً بالخصوص إلى إعادة العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة”. وأضاف: “إن رؤيته وشجاعته وخصوصاً قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي على المشهد (السياسي) بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ما يمثل “بداية عهد جديد من الأمن والازدهار” للولايات المتحدة والمغرب. وقال البيت الأبيض إن وسام الاستحقاق هو وسام عسكري يُمنح تكريماً لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنح إلا من قبل الرئيس.