الزلفاني يستأنف مسيرته التدريبية

الخرطوم : السوداني

قرر المدرب التونسي يامن الزلفاني استئناف مسيرته التدريبية وذلك بالتعاقد مع نادي المستقبل الرياضي بسليمان، احد اندية الدوري التونسي الاول لكرة القدم.

وتعاقد النادي التونسي، الذي يحتل احد مراكز الوسط في الدوري التونسي مع الزلفاني خلفاً لمدربه السابق الذي تم اعفاؤه.

وعلمت ( السوداني) أن الزلفاني قرر استئناف العمل التدريبي بعد أن توقف عقب انتهاء العلاقة بينه ونادي شبيبة القبائل الجزائري خلال وقت سابق.

ويعاني مدرب المريخ السابق في سبيل الحصول على شهادة التدريب (a) من الاتحاد الافريقي لكرة القدم وذلك حتي يتسني له تدريب احد الاندية الافريقية أو العربية الطامحة في التعاقد معه بعد النجاحات التي حققها خلال مشواره السابق بالاخص خلال رحلته التدريبية مع المريخ.

يشار إلى أن الزلفاني دفع بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) خلال وقت سابق ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري وذلك عقب عدم ايفاء الاخير بمستحقاته.