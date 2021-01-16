الشرطة القضارف في مواجهة الأهلي شندي

احتضن ملعب اركويت في الساعة العاشرة من صباح امس الجمعة التدريب الختامي لفريق الشرطة القضارف الذي يستعد لمواجهة الاهلي شندي المقرره اليوم السبت بملعب استاد الخرطوم لحساب الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز، وشهد المران الذي استمر زهاء الساعة حضور (٢٤) لاعبا داخل الملعب ، ويعول من خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد الطيب مورينهو ومساعده رفعت عثمان على العناصر الشابه لتقديم مباراة قوية، ومن المنتظر أن يجري مورينهو عددا من التعديلات في تشكيلة الفريق والاستعانة بأسماء جديدة خلال مواجهة.

ويسعى الفريق لتحقيق أول فوز له بعد غيابه عن لغة الانتصارات في جولاته الثلاث الماضية بخسارة أمام الامل عطبرة و توتي في الجولتين الأولى و الثالثة قبل تعادله في الجولة الثانية أمام هلال الابيض بهدفين، ويراهن رفقاء “رزق الله” على تحقيق أول فوز لهم في الموسم أمام الاهلي شندي ليكون بمثابة انطلاقتهم حقيقية لسلسلة الانتصارات القادمة.

هذا وقد تسلم الاستاد فاروق محمد الهادي نائب مدير الكرة بالشرطة القضارف مهام عمله رسمياً بفريق الشرطة القضارف نائباً لمدير دائرة الكرة بالفريق الأول.