باني: سنفرض الانضباط في الملاعب

قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات الفاتح باني – أن أبواب الاستادات سيتم إغلاقها بشكل نهائي مع صافرة البداية ولن يتم فتحها الا بعد نهاية المباريات، وشدد باني على ضرورة الالتزام بالحضور من جانب حملة البطاقات اداريين وإعلاميين، وذلك لأجل فرض الانضباط.

وشكر باني الجميع على تفهم دواعي التشديد الحالي بأمر جائحة كرونا، مؤكدا إعادة النظر في بعض الخلل الذي أحدث الشكوى خلال الفترة الماضية، وأبان أن التنظيم بشكل عام جيد والانضباط موجود من الغالبية العظمى خلال مباريات الاستهلال في الموسم الحالي 2020-2021 م.