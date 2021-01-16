والي غرب دارفور يطلق يد القوات النظامية للتعامل مع أحداث التلفتات الأمنية

الجنينة: محجوب حسون

أصدر والي ولاية غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، قراراً بتفويض القوات النظامية باستعمال القوة أثناء قيامها بواجباتها لحسم المتفلتين بكافة مناطق الولاية، فضلاً عن محاربة كافة أشكال الظواهر السالبة لفرض الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة.

وكانت مدينة الجنينة، قد شهدت صباح اليوم (السبت) توترات مسلحة بين مجموعات قبلية، سمع على إثرها أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بعد مقتل أحد المواطنين طعناً بالسكين تجاه معسكر كرنديق للنازحين، الأمر الذي تسبب في إغلاق المحال التجارية وشلل تام في حركة المواطنين داخل الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتشير (السوداني) إلى تكرار الأحداث القبلية في الجنينة ابان وصول رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو إلى الجنينة في العام 2019م لحل إحدى المشكلات القبلية وتوالت الوفود الاتحادية من الولايات لحل الإشكالات القبلية في المنطقة لكن دون جدوى حتى الآن بسبب انتشار السلاح ونزاعات الأراضي.