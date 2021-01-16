ديبي يستقبل حميدتي في القصر الرئاسي بإنجمينا

الخرطوم: السوداني

استقبل الرئيس التشادي إدريس ديبي بالقصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجمينا اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بجانب عدد من القضايا السياسية والأمنية بما يدفع ويدعم مصالح البلدين.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في تصريح صحفي، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي اطلع الرئيس ديبي على سير تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع حركات الكفاح المسلح.زوأضاف أن اللقاء بحث الأوضاع في أفريقيا الوسطى وليبيا، بجانب النزاعات التي تنشأ بين القبائل السودانية المتاخمة للحدود التشادية وكيفية معالجتها.

يُذكر أن الوفد الذي رافق عضو مجلس السيادة الانتقالي في زيارته لتشاد ضم كلاً من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.