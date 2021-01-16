شاهد بالفيديو.. لحظة وصول 10 آليات مناولة حديثة للعمل بميناء بورتسودان

الخرطوم: السوداني

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول آليات حديثة لميناء بورتسودان، وكانت هيئة المواني البحرية قد دشنت اليوم السبت (10) آليات مناولة حديثة للعمل بالموانىء.

معلنة عن فتح منافد لمناولة الحاويات عبر الميناء الأخضر بميناء بورتسودان الشمالي وميناء دقنة بسواكن، وذلك في إطار مصفوفة تطويرهيئة الموانئ البحرية.

وأوضح المدير العام للهيئة كابتن أونور آدم سلطان خلال مراسم التدشين إن دخول هذه الآليات تعد إضافة حقيقية لجهود التشغيل ورفع كفاءة المناولة بنسبة 50% وزيادة الانتاج بخبرات وطنية من كوادر الهيئة.