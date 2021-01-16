دقلو يعود للبلاد بعد زيارة إلى تشاد

الخرطوم: السوداني

عاد للبلاد مساء اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، بعد زيارة لدولة تشاد استغرقت يوماً واحداً.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في تصريحات، إن المباحثات مع الرئيس ديبي تناولت القضايا الثنائية والإقليمية، مشيراً إلى مناقشة تطوُّرات الأحداث في أفريقيا الوسطى ومدى تأثيرها على السودان وتشاد، وأكد أن الجانبين بحثا أيضاً الاحتكاكات التي نشأت بين القبائل في المناطق الحدودية المتاخمة لتشاد وكيفية التوصل إلى حلول بشأنها، وأشار إلى مناقشة مجمل قضايا السلام، مبيناً أن تشاد فاعلة في ملف الترتيبات الأمنية للحركات المُوقِّعة على السلام، منوهاً إلى استقبالها أعداداً كبيرةً من مقاتلي الحركات في طريق عودتهم إلى أرض الوطن.

يُذكر أنّ الوفد المرافق للسيد النائب الأول ضم كلاً من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد.