رئيس الوزراء يترحّم على أرواح شهداء القوات المسلحة عبر التاريخ

الخرطوم: السوداني

ترحّم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على أرواح شهداء القوات المسلحة عبر التاريخ، الذين ضحوا في سبيل عزة وكرامة السودان.

وأكد رئيس الوزراء لدى مخاطبته مساء اليوم بقاعة الصداقة، مبادرة دعم وإسناد القوات المسلحة في انتشارها على الحدود الشرقية، وحيا الجنود البواسل الذين يذودون عن الأرض ويحرسون الثغور، مبيناَ أن القوات المسلحة لديها واجب مقدس وهو حماية الدستور والديمقراطية والدفاع عن حدود الوطن. وأشاد حمدوك بمبادرة القطاع الخاص في إسناد القوات المسلحة، وقال إن هذه المبادرة تصب في اتجاه تكامل الجهد الرسمي والشعبي من أجل دعم القوات المسلحة. وأكد د. حمدوك الدعم اللا محدود للجهاز التنفيذي ومساندته للقوات المسلحة في بسط سيطرتها على كافة الأراضي السودانية. وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تسود مثل هذه الروح لمعالجة كل قضايا الوطن، داعياً إلى ضرورة التعاضد والتكاتف من أجل الخروج بالبلاد الى آفاق التنمية والسلام والاستقرار. ودعا حمدوك لخلق نموذج تنموي في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى وجعلها منطقة ذات ميزة استثمارية تعود بفوائد اقتصادية على البلاد وعلى مواطني المنطقة.