نائب رئيس حزب الأمة: أسلوب تشكيل الحكومة الجديدة عبارة عن مساومات لا تخلو من التآمر والظلال الخارجية

الخرطوم: السوداني

وجّه نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، انتقاداً شديد اللهجة لطريقة تشكيل الحكومة القادمة.

وكتب د. الأمين على صفحة بالفيسبوك: “الأسلوب الذي تقوم عليه عمليات التفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة، عبارة عن مساومات وتسويات لا تخلو من التآمر والظلال الخارجية”.

وأضاف: “إننا في مرحلة هي الأخطر من تاريخ السودان الحديث وتحتاج إلى درجة عالية جداً من المسؤولية والتجرد وتقديم المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيِّقة”.