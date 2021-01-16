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نائب رئيس حزب الأمة: أسلوب تشكيل الحكومة الجديدة عبارة عن مساومات لا تخلو من التآمر والظلال الخارجية

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

وجّه نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، انتقاداً شديد اللهجة لطريقة تشكيل الحكومة القادمة.

وكتب د. الأمين على صفحة بالفيسبوك: “الأسلوب الذي تقوم عليه عمليات التفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة، عبارة عن مساومات وتسويات لا تخلو من التآمر والظلال الخارجية”.

وأضاف: “إننا في مرحلة هي الأخطر من تاريخ السودان الحديث وتحتاج إلى درجة عالية جداً من المسؤولية والتجرد وتقديم المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيِّقة”.

alsudani
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