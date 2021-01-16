تنقو: إثيوبيا ساعدت عصابات الشفتة وطردت المواطنين السودانيين من مزارعهم

الخرطوم: السوداني

استعرض د. معاذ تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود، تقريراً حول قضايا الحدود السودانية الإثيوبية، مساء اليوم بقاعة الصداقة، في تدشين “مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة”.

وأكد تنقو أن منطقة الفشقة سودانية مائة في المائة، وقد تم توزيعها في الستينات للمواطنين لممارسة الزراعة الآلية، مبيناً أن إثيوبيا ساعدت عصابات الشفتة وطردت المواطنين السودانيين من مزارعهم.

يذكر أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، دشنا مساء اليوم بقاعة الصداقة “مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة”، بحضور عدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء ورئيس الأركان المشتركة وقادة قوات الشرطة وشركاء الفترة الانتقالية ورجال الأعمال.