لجنة أطباء الجنينة تستنكر عجز لجنة أمن الولاية عن القيام بواجبها

الجنينة: محجوب حسون

استنكرت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، عجز لجنة أمن الولاية عن القيام بواجبها في تأمين مستشفى الجنينة التعليمي المرفق الأهم في تقديم الرعاية للمصابين وغيرهم من المرضى.

وأشار بيان صادر عن اللجنة إلى وجود نقص كبير في الكوادر الأخرى، الذين يصعب عليهم الوصول للمستشفى، في ظل حظر التجوال المفروض، فيما يتعرض الاطباء المرابطون بالمستشفى لخطر الاعتداء، مطالباً مدير عام وزارة الصحة بالتحرك الفوري بالتنسيق مع حكومة الولاية لتامين المستشفى وترحيل الكوادر الطبية المتطوعين من وإلى المستشفر بالعربات العسكرية، فضلاً عن توصيل المزيد من الكوادر إلى مستشفى السلاح الطبي لمساعدة الطاقم العامل.

وتأسف البيان لعجز حكومة الولاية ولجنة أمنها عن بسط هيبة الدولة وإيقاف نزيف الدم وملاحقة المتسببين في حالة الانفلات الأمني بالجنينة.