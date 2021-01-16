حزب الأمة القومي يجمد عمل لجنة التواصل مع الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

أعلن حزب الأمة القومي تجميد عمل لجنة التواصل مع مركزية الحرية والتغيير، بعد قراره المشاركة في كافة مؤسسات الفترة الانتقالية.

واتهم بيان لمجلس التنسيق، جهات لم يسمها بأنها اقتصرت الأمر على تحقيق مكاسب ذاتية شللية حزبية غير مستحقة انتهجت المحاصصة دون رؤوية أو برنامج وتكتلت لإقصاء البعض وتهميش الاخرين.

ووجه البيان الدعوة لأطراف العملية السلمية ولقيادات القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة للتوافق على رؤية مشتركة لإخراج البلاد من أزماتها المختلفة وتأمين حياة الناس وضمان تنفيذ برنامج الإنتقال دون إقصاء لأي من قوى الثورة.