الموت يغيب “مصمم بنك الدم الإلكتروني” إثر جلطة رئوية

الخرطوم: السوداني

غيب الموت اليوم السبت بالخرطوم، مصمم موقع بنك الدم الإلكتروني في السودان، المهندس “محمد الباقر” إثر جلطة رئوية.

وقام الفقيد بعمل طوعي ضخم خدم مئات الآلاف من المرضى السودانيين الذين كانوا في أمس الحاجة إلى دم، عبر إنشائه منصة الكترونية طوعية لتوفير المتبرعين بالدم.

ونعت وزارة الصحة الإتحادية في السودان الفقيد “محمد الباقر” الذي وافته المنية إثر جلطة رئوية ألمت به.

وقالت أن الفقيد صمم موقع بنك الدم الإلكتروني وهو أحد مؤسسيه، وأسهم مع زملائه في إنقاذ أعداد كبيرة من الأرواح، بتوفيرهم لفصائل الدم النادرة عبر موقعهم الإلكتروني .

تقبل الله الفقيد وجعل ما قام به صدقة جارية له، وأن يُلزم أهله ورفاقه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.